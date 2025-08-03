قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن ما يمكن تقديمه بشأن إعادة إعمار قطاع غزة تم بالفعل خلال القمة العربية الاستثنائية التي عُقدت في القاهرة، مشيرًا إلى أن هذا الطرح كان مشروطًا بضمان عدم مشاركة حركة حماس في المشهد ما بعد الحرب، وهو ما لاقى في بدايته قبولًا واستحسانًا من الإدارة الأمريكية.

إلا أن ضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أقوى، مع إصراره على تسليم حماس سلاحها كشرط أساسي، وهو ما تعتبره الحركة أمرًا بالغ الصعوبة في ظل استمرار الاحتلال.

وأضاف "مسلم"، في تصريحات لقناة "العربية الحدث"، أن التواصل العربي والفلسطيني مع الرأي العام الأمريكي لا يزال ضعيفًا، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الشباب خرجوا في تظاهرات داخل الولايات المتحدة للتنديد بالانتهاكات ورفض خطة التهجير، لكن لم تتم الاستجابة لهم، خاصة من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، الذي كان البعض يعول على سعيه للحصول على جائزة نوبل للسلام، متوقعين منه خطوات حقيقية نحو إقرار السلام، إلا أن الواقع لا يعكس ذلك حتى الآن.