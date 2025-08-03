راغب علامة يوجّه رسالة تقدير لمصطفى كامل: صورة الفن لازم تفضل جميلة

وجّه الفنان اللبناني راغب علامة رسالة مليئة بالمحبة والتقدير للفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مشيدًا به كنقيب وشاعر وملحن ومطرب، وذلك على خلفية الأزمة الأخيرة.

وقال راغب علامة في بيان نشره عبر حساباته الرسمية تعليقًا على مكالمة هاتفية جرت بينه وبين النقيب مصطفى كامل: "كان الحديث بيننا بكل النوايا الطيبة، وأؤكد أن هذا الوضع لا يخدم أحدًا، ولا أقبل بوجود أي خلاف على الإطلاق".

وأضاف: "من يتطاول على النقيب، فكأنه تطاول عليّ وعلى جمهوري شخصيًا. وأنا أتشرف بزيارة النقابة في أي وقت، وأُقدّر مصطفى كامل كنقيب وشاعر وملحن ومطرب".

وشدد علامة على أهمية الحفاظ على الصورة الإيجابية للفن والفنانين، قائلاً: "واجبنا أن نسعد الجماهير لا أن نفرّقها، وصورتنا لازم تفضل جميلة، وكل الإشكاليات نعتبرها سحابة وعدّت".

واختتم حديثه قائلاً: "كانت المكالمة بيني وبين أخي مصطفى مليئة بالمحبة والشفافية، وما يعنينا هو أن تبقى مصر دائمًا وجهة أساسية لكل مبدع، فهي ستظل هوليوود الشرق".

ووجّه علامة في ختام بيانه رسالة حب لجمهوره المصري والعربي، قال فيها: "بحبكم، بحبكم، بحبكم حتى ينقطع النفس".

وقد لاقت التغريدة تفاعلًا واسعًا على المنصة، حيث أعرب عدد كبير من المتابعين عن إعجابهم بهذه الروح الطيبة بين الفنان راغب علامة والفنان مصطفى كامل، مؤكدين أهمية التضامن والدعم المتبادل داخل الساحة الفنية.