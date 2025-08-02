«الحياة» تعيد إذاعة حوار يوسف معاطي في «واحد من الناس»

تُعيد شبكة تلفزيون "الحياة" عرض حلقات الحوار الذي أجراه المؤلف يوسف معاطي مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في برنامج "واحد من الناس"، وذلك بناءً على رغبة المشاهدين، من الأحد إلى الأربعاء، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

وتُعد هذه الحلقات الظهور الإعلامي الأول ليوسف معاطي بعد غياب نحو عشرين عامًا، حيث كشف خلالها تفاصيل سفره لمدّة عشر سنوات، وأسرارًا تُذاع لأول مرة عن علاقته بالفنان عادل إمام.

كما تطرّق معاطي خلال الحوار إلى مذكراته التي تُذاع لأول مرة، وكشف ما دار بينه وبين الرئيس الأسبق حسني مبارك أثناء كتابة فيلم "طباخ الرئيس"، ومن هو "الطباخ الحقيقي" الذي استلهم منه بطل الفيلم.

وتحدّث أيضًا عن كواليس تدخّل البابا شنودة لإنتاج فيلم "حسن ومرقص"، وحقيقة إعادة إنتاج مسلسل "إشاعة حب"، وما دار بينه وبين الفنانة سعاد حسني قبل وفاتها.

كما كشف معاطي عن الشخصية الحقيقية التي ألهمته كتابة "مرجان أحمد مرجان"، وعن "ماما نونة" الحقيقية، وسبب اعتراض جهات عليا على فيلم "السفارة في العمارة"، بالإضافة إلى علاقته بالفنان يحيى الفخراني، والفنانة القديرة سميرة أحمد.