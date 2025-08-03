دافع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن استراتيجية الدولة في التوسع الزراعي بالأراضي الصحراوية، مشددا أنها ضرورة وليس «إهدارا للمياه» كما يدعي البعض.

وتساءل خلال لقاء ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «ما هو البديل؟»، مشيرا إلى أن الدولة تواجه زيادة سكانية تبلغ مليوني نسمة سنويا؛ وليس أمامها سوى خيارين «إما أن تزرع طعامهم أو نصفه، أو تستورده بالدولار».

وشدد أنه «لا توجد بدائل أخرى»، موضحا أن العجز الحقيقي في مصر هو «عجز في المياه وليس الأراضي».

وتابع: «لو كانت مصر تمتلك مياها مثل دول أوروبا؛ لكنا زرعنا الصحراء كلها، القضية بالنسبة لي ليست إهدارا للمياه»، مشيدا بجودة الأراضي المصرية وقابليتها العالية للزراعة بمجرد توفير المياه لها.

وشدد أن «الأمن الغذائي هو جزء من منظومة الأمن المصري»، مؤكدا أن الاعتماد الكامل على استيراد الغذاء «خطأ» ، لا سيما وأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم منذ عشرات السنين.

وأرجع السبب إلى عدم توفر المياه الكافية لزراعة كامل احتياجاتها، قائلا: «نحن غير قادرين على زراعة كل احتياجاتنا من القمح؛ بسبب أننا ليس لدينا المياه الكافية لزراعة الصحراء».

وكشف عن آلية توفير المياه للمشروعات الجديدة، موضحا أن المياه المستخدمة في ري أراضي الدلتا يجري تجميعها عبر شبكة مصارف مغطاة تحت الأرض ثم تُنقل إلى محطات معالجة مثل محطة «بحر البقر» لتخضع لمعالجة ثلاثية متطورة، قبل أن تُنقل لري أراض جديدة في سيناء، مؤكدا أن مصر تعد من أكبر دول العالم في مجال إعادة استخدام المياه.