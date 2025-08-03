 نجم الأهلي السابق يتغنى بـ «بيكهام» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نجم الأهلي السابق يتغنى بـ «بيكهام»

زيـاد الميرغني
نشر في: الأحد 3 أغسطس 2025 - 12:23 ص | آخر تحديث: الأحد 3 أغسطس 2025 - 12:23 ص

أكد أحمد أبومسلم نجم فريق الأهلي السابق أن خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر على ثنائي قلب الدفاع في الموسم المقبل قبل انطلاق بطولة الدوري الممتاز.

وقال أحمد أبومسلم نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج «البريمو» على قناة «تن» :«أحمد رمضان بيكهام يقدم مستوى فني رائع مع فريق الأهلي منذ بطولة كأس العالم للأندية ويستحق المشاركة بشكل أساسي في الفترة المقبلة».

وأشار إلى أن أحمد رمضان بيكهام سيحجز مقعده في التشكيل الأساسي للأهلي في الموسم المقبل بجوار ياسر إبراهيم في خط الدفاع.


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