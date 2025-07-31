تقرير: ويتكوف يزور غزة غدا

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر قوله، إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيزور غزة غدا.

وقالت المصادر إن حركة حماس قطعت الاتصال وغير مستعدة للتفاوض، وفقا لموقع العربية.

من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن تل أبيب ستتقدم نحو الخطوات المقبلة وتتضمن عملا عسكريا، مضيفا أن فرص التقدم نحو صفقة لوقف النار وتبادل أسرى ضئيلة

وأمس، صرح مسؤول أمريكي بأن ويتكوف قد يسافر أيضًا إلى غزة ويزور مراكز الإغاثة التابعة لمؤسسة "غزة الإنسانية".

ووفقا لأحد المصادر، فزيارة ويتكوف إلى غزة بسبب أن " ترامب يريد الاطلاع على الوضع الإنساني في غزة لمعرفة كيفية تقديم المزيد من المساعدة للمدنيين في غزة"، وفقا لأكسيوس.





⦁ جمود المفاوضات

وكانت هيئة البث الإسرائيلية كشفت السبت نقلاً عن مصادر مطلعة لم تسمها، عن أن «المفاوضات لا تزال في حالة جمود، لكن قطر ومصر كثفتا اتصالاتهما خلال الأيام الأخيرة في محاولة لإقناع (حماس) بتقديم مرونة في مواقفها، وسط تحذيرات من أن استمرار الجمود قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على الأوضاع في غزة».





⦁ حماس تلوح بتعليق المفاوضات

ولوَّح رئيس حركة «حماس» في غزة، خليل الحية، بتعليق المشاركة بالمفاوضات، قائلاً في كلمة متلفزة، الأحد، إنه «لا معنى لاستمرار المفاوضات تحت الحصار والإبادة والتجويع»، مشيراً إلى أن «إدخال الغذاء والدواء فوراً وبطريقة كريمة لشعبنا، هو التعبير الجدي والحقيقي عن جدوى استمرار المفاوضات، ولن نقبل أن يكون شعبنا ومعاناته ودماء أبنائه ضحية لألاعيب الاحتلال التفاوضية، وتحقق أهدافه السياسية».