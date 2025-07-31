حماة الوطن: الاستحقاقات الانتخابية 2025 تُجرى في ظل تحديات جيوسياسية

المصريين الأحرار: نتابع التصويت عبر أماناتنا بالخليج وأمريكا وأوروبا

العدل: لدينا مندوبون في 11 دولة حول العالم

دعا عدد من الأحزاب أبناء الجاليات المصرية في الخارج إلى المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر عقدها يومي 1 و2 أغسطس خارج جمهورية مصر العربية، بنظامي الفردي والقائمة.

وقال المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، عمرو سليمان، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالجاليات المصرية والتواصل معها، سواء عبر وزارة الخارجية أو مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة.

وأضاف سليمان في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن الاستحقاقات الانتخابية 2025 تُجرى في ظل ظروف جيوسياسية صعبة، موضحًا أن الحزب سيتابع عملية الاقتراع بالخارج من خلال أمانة المصريين بالخارج التي تم تشكيلها منذ 5 سنوات، داعيًا المصريين للمشاركة في التصويت.

وشدد على أن أمانات الحزب بدول الخارج كانت على مستوى المسؤولية في الاستحقاقات السابقة، عندما حثت أبناء الجالية على المشاركة، باستخدام منصات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية.

من جانبه، قال رئيس حزب المصريين الأحرار، عصام خليل، في تصريحات لـ"الشروق"، إن الحزب يتابع التصويت لحظة بلحظة من خلال أماناته في الخليج والسعودية وأمريكا وأوروبا، لتشجيع المصريين على التصويت والمشاركة، مشيرًا إلى أن الأمانات تتابع باستمرار أوضاع الجاليات وتقدم الدعم حال وجود أي معوقات.

من جانبه، قال نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، خالد راشد، إن الحزب لا يملك الإمكانات المالية الكافية لفتح أمانات أو تعيين مندوبين بالخارج، موضحًا في الوقت ذاته أن الحزب يتابع الأجواء الانتخابية بالخارج من خلال غرفة مركزية بالقاهرة.

وأضاف راشد في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن الدعاية الانتخابية للحزب بالخارج تُنفذ قبل بدء الصمت الانتخابي من خلال أفراد مقيمين ضمن الجالية المصرية يدعون لمرشحي الحزب، قائلاً: "الدعاية بالخارج تقتصر على أنصار الحزب الذين نطلب منهم الحشد والمشاركة".

من جهته، قال أمين التنظيم المركزي لحزب العدل، حسام حسن، إن الحزب سيتابع انتخابات الشيوخ بالخارج عبر مندوبين في 11 دولة، أبرزها ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، والكويت والسعودية.

وأضاف حسن في تصريحات لـ"الشروق"، أن المندوبين يتبعون غرفة عمليات مركزية بالخارج، ويعملون بموجب توكيلات من المرشحين لمتابعة التصويت، لافتًا إلى أن الحزب نشر مواد دعائية للمرشحين بين أبناء الجالية المصرية.

وأشار حسن إلى أنه في حال رصد أي مخالفات، يرسل المستشار القانوني للحملة تقارير للهيئة الوطنية للانتخابات، مضيفًا: "الهيئة تتعاون بشكل جيد مع جميع الأحزاب في التحضير لانتخابات الشيوخ".