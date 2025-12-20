تترقب الجماهير الإفريقية انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الخامسة والثلاثين والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة من غدٍ، الأحد، وحتى 18 يناير المقبل.

وتنطلق النسخة الحالية من البطولة بمواجهة المغرب أمام جزر القمر، في التاسعة من مساء الأحد، على ملعب مولاي عبد الله.

ودائما ما تشهد مباريات افتتاح البطولة تفوقًا لأصحاب الأرض في النسخ الأربع والثلاثين الماضية، مما يبشر المغرب قبل مباراة الغد.

ومنذ نسخة 1957، شهدت البطولة 34 مباراة افتتاحية، شارك فيها المنتخب المضيف في 33 مناسبة، في دلالة قوية على رمزية المباراة الأولى.

وتحمل نسخة 1970 الاستثناء الوحيد، عندما افتتح منتخبا الكاميرون وكوت ديفوار المنافسات في السودان دون مشاركة المنتخب المضيف.

وحقق المنتخبات المستضيفة 19 فوزًا في مباريات الافتتاح، مقابل 5 هزائم فقط، فيما انتهت 9 مباريات بالتعادل، مما يدل على تفوق أصحاب الأرض في المباريات الافتتاحية.

وترجع الخسائر الخمسة للمنتخبات المستضيفة في تاريخ البطولة إلى النخسة الأولى سنة 1957، عندما خسرت السودان أمام مصر 2-1 في الخرطوم، في بطولة شاركت فيها ثلاثة منتخبات فقط.

وجاءت الهزيمة الثانية للبلد المضيف من نصيب مصر في نسخة 1986، بالخسارة أمام السنغال بهدف دون رد في القاهرة، قبل أن تستعيد توازنها وتتوج لاحقاً باللقب القاري.

ثم خسرت السنغال بدورها في الافتتاح سنة 1992، أمام نيجيريا في داكار، فيما تعثرت تونس في نسخة 1994 منذ البداية، بعد الهزيمة أمام مالي.

وشهدت نسخة 1998 آخر خسارة لمضيف البطولة في مباراة الافتتاح، عندما انهزم منتخب بوركينا فاسو أمام الكاميرون في واجادوجو، قبل أن يحقق مساراً مشرفاً ببلوغه نصف النهائي.

وتملك نسخة 1990 أكبر انتصار افتتاحي في تاريخ البطولة، بعدما سحق المنتخب الجزائري نظيره النيجيري 5-1 في الجزائر العاصمة، قبل أن يحسم اللقب في النهائي أمام المنافس ذاته.