الكويت: 1215 عالقا مصريا يغادرون إلى 4 محافظات عبر 7 رحلات

أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الاثنين، مغادرة 1215 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر؛ وذلك عبر 7 رحلات جوية.

وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية -في بيان صحفي- أن الرحلات تضمنت 3 رحلات على متنها 635 راكبا إلى القاهرة، ورحلتين على متنهما 290 راكبا إلى سوهاج، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبا إلى أسيوط، وأخرى على متنها 145 راكبا إلى الأقصر.

وأضافت أن الشركات الناقلة لتلك الرحلات، هي شركة الخطوط الجوية الكويتية، وشركة طيران الجزيرة الكويتية، بواقع 4 رحلات لشركة طيران الجزيرة الكويتية، ورحلتين لشركة الخطوط الجوية الكويتية، ورحلة واحدة لشركة طيران المصرية.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، قد أعلنت أمس الأحد، مغادرة 915 من العالقين المصريين في الكويت، إلى محافظتي القاهرة، وسوهاج؛ وذلك عبر 5 رحلات جوية.