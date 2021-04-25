أعرب الفنان صابر الرباعي عن سعادته بتحقيق أغنيته مع الفنان سعد لمجرد «السهرة صباحي» لرواج كبير، ذاكرًا أن الأغنية في البداية كانت خاصة به، إلا أنه شعر أن الأغنية تليق بأن تكون على مستوى عالمي لهذا تعاون فيها مع الموزع العالمي ريدوان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء أمس الاثنين، أنه لم يتردد في التعاون مع الفنان سعد لمجرد بعد القضايا التي تحاوطه، قائلًا إنه لا يحكم على الإنسان من خلال شائعات.

وذكر أنه يرى الفنان سعد لمجرد ناجح ومحب لفنه، ولم يتردد أبدًا في التعاون معه بالأغنية، لافتًا إلى تفضيله التنويع في الأغاني التي يقدمها.

وطرح الفنان المغربي سعد لمجرد، أغنيته الجديدة «السهرة صباحي»، التي تجمعه بالنجم التونسي صابر الرباعي والموزع الموسيقي ريدوان، عبر قناته على موقع يوتيوب.

