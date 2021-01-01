مسؤول أمريكي: القيادة الأمريكية الحالية تسعى للحوار مع الفلسطينيين وتوفير المساعدات لفلسطين

قال صاموييل ويربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الإدارة الأمريكية الحالية ترى أن الملف الفلسطيني الإسرائيلي هام وجوهري بالنسبة للمنطقة، مشيرًا إلى الجهود المصرية لوقف إطلاق النار على غزة في العدوان الأخير.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تركز على استئناف العلاقات مع الفلسطينيين، وذلك بعد قطعها خلال الإدارة الأمريكية السابقة، ووقف المساعدات الأمنية والإنسانية والتنموية.



وأشار إلى سعي الإدارة الأمريكية الحالية للحوار مع الفلسطينيين وتوفير المساعدات الأمنية والتنموية والإنسانية، مؤكدًا أن هدف الرئيس جو بايدن هو العمل على حل الدولتين.



ولفت إلى تواجد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية في المنطقة حاليًا ليعقد جولة من الزيارات إلى القدس ورام الله وبيت لحم وتل أبيب ليسمع من المجتمع المدني والشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لمعرفة الظروف على الأرض، خاصة وأن تلك الصورة غير متوفرة منذ سنوات بسبب القرارات التي اتخذتها الإدارة السابقة.