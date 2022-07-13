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استقرت أسعار الحديد، فيما تباينت أسعار الأسمنت خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022.

وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

استقر سعر طن "حديد عز" تسليم أرض المصنع ليسجل 17670 جنيها.

استقر سعر طن السويس للصلب تسليم أرض المصنع عند 17570 جنيها.

استقر سعر طن "حديد العشرى" سليم أرض المصنع عند 17500 جنيه.

استقر سعر طن "حديد بشاي" تسليم أرض المصنع عند 17500 جنيه.

استقر سعر طن "حديد المصريين" تسليم أرض المصنع عند 17570 جنيها.

سجل سعر طن "حديد العتال تسليم أرض المصنع عند 17550 جنيها.

استقر سعر طن "حديد المراكبي" تسليم أرض المصنع عند 17550 جنيها.

واستقرت أسعار الأسمنت في بعض الشركات وجاءت على النحو التالي:

استقر سعر طن أسمنت المسلح مسجلا 1383 جنيها.

وارتفع سعر طن أسمنت النصر 3 جنيهات مسجلا 1353 جنيها.

واستقر أسمنت لافارج ليسجل 1360 جنيها للطن.

وارتفع سعر أسمنت وادي النيل 3 جنيهات ليسجل 1353 جنيها للطن.

واستقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل نحو 1370 جنيها.

واستقر سعر أسمنت السويدي 1390 جنيها للطن.

وتعتبر تلك الأسعار هي تسليم أرض مصنع ويضاف إليها تكاليف الشحن والنقل وهامش ربح التاجر.