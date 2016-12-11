إصابة شخصين إثر إنهيار شرفة شقة سكنية على كورنيش الإسكندرية

أصيب شاب يدعى، مروان أشرف السيد، 16 عامًا، وفتاة تدعى، بدور محسن محمد، 20 عامًا، مساء الثلاثاء، بجروح بالغة؛ إثر سقوط شرفة عقار عليهما، أثناء مرورهما مصادفة في منطقة ميامي على طريق كورنيش الإسكندرية، وتم نقلهما إلى المستشفى لاسعافهما.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي؛ حول سقوط شرفة شقة سكنية كائنة في عقار على طريق كورنيش الإسكندرية، وأسفر الانهيار عن وقوع مصابين.

ووفقًا لمصدر أمني، فإنه وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، حمل رقم 7609 لسنة 2022 إداري قسم شرطة أول المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.