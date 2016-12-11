 مصرع 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا - بوابة الشروق
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مصرع 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 1:52 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 يوليه 2022 - 1:52 ص

لقى 3 أشخاص مصرعهم إثر انقلاب سيارة ملاكى بالقرب من مركز أبوقرقاص، وتم نقل الجثث إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة.

 
وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة ملاكى على طريق المحيط بالقرب من مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، وقد أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى العام.
 
وبالانتقال، أفادت التحريات الأولية أن سبب انقلاب السيارة السرعة الزائدة التى أدت إلى انقلاب السيارة بالقرب من إحدى القرى التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب المنيا، وأفادت التحريات أن الأشخاص الثلاثة قد تجمعهم صلة قرابة، وأنهم كانوا فى طريقهم إلى المنزل، وتم نقل الجثث إلى المستشفى العام، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابه لتباشر التحقيق فى الواقعة. 

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