سفير باكستان لدى الولايات المتحدة: لا ضغوط أمريكية على باكستان للاعتراف بإسرائيل

قال سفير باكستان لدى الولايات المتحدة، رضوان سعيد شيخ، خلال فعالية مجتمعية أقيمت في مدينة دالاس الأمريكية، إن إسلام آباد لا تتعرض لأي ضغوط من جانب واشنطن لكي تعترف بإسرائيل.

ونقلت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية اليوم الأحد، عن السفير الباكستاني تأكيده – خلال كلمته أمام الحضور، والتي تناولت مجموعة من القضايا الوطنية والدولية - أن موقف بلاده من إسرائيل لم يتغير، وأنه "متجذر في رؤية مؤسس البلاد، القائد الأعظم محمد علي جناح".

وقال السفير الباكستاني: "سياستنا تجاه إسرائيل تتفق مع أيديولوجية القائد الأعظم"، مضيفا أن نهج باكستان تجاه هذه القضية قائم على مبادئ راسخة، ولا يتأثر بأي ضغوط خارجية.

وتأتي تصريحات السفير الباكستاني في ظل تكهنات مستمرة على وسائل الإعلام الدولية بشأن تغير ديناميكيات علاقات العالم الإسلامي مع إسرائيل، بحسب "جيو".