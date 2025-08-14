غلق جزئي بطريق الكورنيش في الإسكندرية لاستكمال أعمال التوسعة والرصف

أعلنت محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، عن بدء غلق جزئي بالحارة القبلية من طريق الكورنيش، في المسافة الممتدة من دوران المحروسة وحتى كوبري محمد نجيب، وذلك اعتبارًا من الأربعاء 13 أغسطس 2025 ولمدة 12 يومًا، ضمن خطة استكمال أعمال توسعة الطريق وأعمال الكشط والرصف.

وأكدت المحافظة في بيان لها أنه سيتم خلال فترة الأعمال تنظيم حركة المرور وتوفير العلامات والإرشادات المرورية اللازمة لضمان انسياب الحركة بشكل آمن ومنظم، مهيبةً بقائدي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية واتباع اللوحات الإرشادية الموضوعة في محيط المشروع، مع الاعتذار عن أي إزعاج مؤقت حرصًا على الصالح العام.