الصين وأمريكا تشتبكان بشأن حادث بحري بالقرب من جزر سكاربورو

قالت البحرية الصينية، إنها "طردت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية التي دخلت مياهها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي"، بينما دافعت الولايات المتحدة عن العملية، ووصفتها بالقانونية بموجب القانون الدولي.

وقالت قيادة المسرح الجنوبي بجيش التحرير الشعبي، في بيان اليوم الأربعاء، إن البحرية الصينية تعقبت المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية يو.إس.إس هيجينز، وأمرتها بالابتعاد بعدما "دخلت بشكل غير قانوني" المياه المحيطة بجزر سكاربورو بدون إذن، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت: "تصرفات الجيش الأمريكي انتهكت بشكل جاد سيادة الصين وأمنها وتقوض بشدة السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي".

ورفضت البحرية الأمريكية، المزاعم الصينية، ووصفت العملية بأنها تأكيد لحقوقها الملاحية.

ونقلت "بلومبرج" اليوم الأربعاء، عن البحرية الأمريكية، القول إن "عملية حرية الملاحة حافظت على الحقوق والحريات والاستخدامات المشروعة للبحر المعترف بها في القانون الدولي، من خلال تحدي القيود المفروضة على المرور البريء من جانب الصين وتايوان".

وقالت البحرية الأمريكية، إن المهمة نفذت وفقا للقانون الدولي، مشيرة إلى أنه في نهاية العملية غادرت هيجينز المنطقة المتنازع عليها، وواصلت عملياتها في بحر الصين الجنوبي.