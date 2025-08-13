يويفا يدرس إقامة السوبر الأوروبي بمشاركة 4 فرق خارج القارة

كشفت صحيفة تيليجراف البريطانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يدرس مقترحًا لتحويل بطولة كأس السوبر الأوروبي من مباراة واحدة إلى بطولة مصغرة تضم أربعة أندية، على أن تقام بنظام نصف النهائي والنهائي.

ويفتح هذا التغيير الباب أمام نقل البطولة إلى خارج القارة العجوز، مع ترشيح كل من الولايات المتحدة والشرق الأوسط لاستضافتها مستقبلًا.

حاليًا، تُقام مباراة السوبر الأوروبي بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي، وتجمع نسخة هذا العام بين باريس سان جيرمان وتوتنهام مساء الأربعاء على ملعب "فريولي" بمدينة أوديني الإيطالية، الذي يستضيف الحدث لأول مرة، بسعة 25 ألف متفرج فقط.

سبق لـ"يويفا" أن طرح فكرة تطوير البطولة، حيث ورد في وثيقة بيع حقوق البث لدورة 2024–2027 مقترح لإقامة "بطولة افتتاحية" لدوري الأبطال بمشاركة أربعة فرق، لكن المشروع جُمّد لاحقًا. غير أن المفاوضات الجديدة حول حقوق البث، التي تديرها شركة أمريكية متخصصة، قد تعيد الفكرة إلى الواجهة، في ظل الاهتمام المتزايد بسوق كرة القدم في الولايات المتحدة.

تصاعدت مؤخرًا خطط إقامة مباريات رسمية للأندية الأوروبية خارج القارة، إذ أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن مقترح لإقامة مواجهة بين برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني بمدينة ميامي يوم 21 ديسمبر، بانتظار موافقة "يويفا" و"فيفا"، وسط اعتراضات من جماهير وأندية كبرى، أبرزها ريال مدريد.

من جانبه، أكد رئيس "يويفا" ألكسندر تشيفرين أن فكرة إقامة مباريات دوري الأبطال خارج أوروبا، خصوصًا في الولايات المتحدة، أمر "ممكن" ويجري بحثه.

يُذكر أن السوبر الإسباني يُقام منذ 2020 في السعودية بنظام رباعي، بموجب عقد ممتد حتى 2029، فيما درج الدوري الفرنسي على إقامة كأس السوبر خارج فرنسا منذ 2009 في دول مثل كندا والمغرب والصين وقطر.