رئيس الجزائر يظهر بعد غياب لأكثر من 20 يوما

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، للظهور علنا في اجتماع رسمي، بعد غياب لأكثر من 20 يوما، ما أثار الكثير من الجدل والتساؤولات.

ولم يظهر تبون، في أي نشاط منذ 4 أغسطس الماضي، عندما ترأس الفعالية الرسمية الخاصة باليوم الوطني للجيش، ثم قيل إنه ذهب في اليوم التالي في إجازة رسمية.

وعند الساعة الخامسة و50 دقيقة بالتوقيت المحلي من مساء اليوم، قطع التلفزيون الجزائري الرسمي برامجه وبث نشرة خاصة، خصصها للاجتماع الذي ترأسه تبون، الذي كان مرتديا بذلة رسمية، وهو يتوسط المشاركين فيه والذي تركز بشكل كامل على قطاع النقل بحضور الفريق أول سعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، وقادة أجهزة الشرطة، والدرك الوطني، والجمارك، والدفاع المدني، والمدير المركزي للصناعة العسكرية.

وكشفت الرئاسة الجزائرية في بيان نشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ان الاجتماع أفضى إلى قرارات كبيرة وتاريخية في قطاع النقل.

وتمثلت هذه القرارات في استيراد فوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة، تحت إشراف وزارة الصناعة، واستيراد فوري ومٌكثف لمختف أنواع عجلات المركبات، وسن تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة السير، لا سيّما كيفية تسليم رخصة القيادة، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل. إلى جانب تحميل، المسؤولية المدنية، للمُتسببين في حوادث السير، وإحالة السائقين على المراقبة الدورية، بالإضافة إلى تكثيف مراكـز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما سيتم أيضا توسيع المسئولية على الحوادث لأول مرة، ضد الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم القيادة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات وكل طرف آخر تثبت مسئوليته في الحوادث.

وتقرر تكليف مصالح الدرك والشرطة بتشديد المراقبة عبر جميع التراب الوطني، لفرض التطبيق الصارم لقانون السير، بهدف الحد من إرهاب الطرقات.

كان جهاز الدفاع المدني أفاد في وقت سبق اليوم الثلاثاء، بوفاة 45 شخصا وإصابة 2258 آخرين في حوادث سير وقعت خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 أغسطس الحالي.

واوضح ذات المصدر ان مختلف وحداته قامت بـ 3007 تدخلات من أجل 1650 حادث سير، لافتا أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية المدية جنوبي الجزائر العاصمة، بوفاة 5 أشخاص في مكان الحادث وإصابة 51 آخرين جراء 35 حادث سير.