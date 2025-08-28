ماذا استهدفت الغارات الإسرائيلية على صنعاء؟

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت إسرائيل، اليوم الخميس، غارات جديدة على العاصمة اليمنية صنعاء، استهدفت مناطق عدة تشمل مراكز حيوية في المدينة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن إسرائيل شنت أكثر من 10 غارات على صنعاء استهدفت منازل يختبئ فيها قيادات حوثية بارزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله إن "الهجوم استهدف مسئولين كبارا في جماعة الحوثي".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسئولين أمنيين إسرائيليين قولهم: "تعرض عدد كبير من كبار المسئولين الحوثيين الذين كانوا يتجمعون في عدة أهداف بصنعاء لهجوم في وقت واحد".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، تابعا الغارات على صنعاء.

وقال كاتس تعليقا على الغارات: "كما حذرنا الحوثيين في اليمن.. سنقطع كل يد تمتد ضد إسرائيل"، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

من جهتها، أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن، الخميس، بوقوع هجوم إسرائيلي جديد استهدف العاصمة صنعاء، وذلك بعد أيام من غارات مكثفة أسفرت عن 10 قتلى وعشرات الجرحى.

وأوردت قناة سكاي نيوز عربية أن "الغارات الإسرائيلية على صنعاء استهدفت منطقة السبعين في المدينة وتشمل مجمع الرئاسة ومعسكر الأمن المركزي التابع للحوثيين".

وأوضحت سكاي نيوز عربية، أن تلك الغارات استهدفت قيادات وشخصيات حوثية، وأن إسرائيل فضلت نفي تنفيذ أي محاولة اغتيال حتى التأكد من نجاحها.