أول تعليق إسرائيلي على الضربات على صنعاء

أدلى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، بأول تعليق على الغارات التي تم تنفيذها على العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال كاتس: "كما حذرنا الحوثيين في اليمن سنقطع كل يد تمتد ضد إسرائيل".

وأفادت قناة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، مساء اليوم الخميس، بأن إسرائيل ليس لديها معلومات حتى الآن حول مدى نجاح عمليات الاغتيال التي تم تنفيذها من خلال الغارات على صنعاء.

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بشن أكثر من 10 غارات إسرائيلية على العاصمة اليمنية صنعاء.

ويوم الأحد، شنت إسرائيل غارات جوية جديدة على الحوثيين في اليمن، بعد أن أطلق المتمردون المدعومون من إيران صاروخًا من نوع جديد على إسرائيل، الجمعة، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف موقعًا عسكريًا يضم القصر الرئاسي، بالإضافة إلى محطتين لتوليد الطاقة وموقع لتخزين الوقود.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "الضربات نُفذت ردًا على الهجمات المتكررة التي يشنها النظام الحوثي الإرهابي على دولة إسرائيل ومدنييها".

وأفاد مسئول في سلاح الجو الإسرائيلي أن أكثر من 10 طائرات مقاتلة شاركت في الغارات، وأضاف أن الهدف الأبعد الذي تم قصفه كان على بُعد حوالي 2000 كيلومتر (1240 ميلًا) من إسرائيل.