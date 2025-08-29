 نتنياهو يدين تخريب منزل رئيس الأركان ويطالب بتقديم المتظاهرين للعدالة - بوابة الشروق
الجمعة 29 أغسطس 2025 12:08 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمبارة الأهلي وبيراميدز ؟
النتـائـج تصويت

نتنياهو يدين تخريب منزل رئيس الأركان ويطالب بتقديم المتظاهرين للعدالة


نشر في: الخميس 28 أغسطس 2025 - 11:47 م | آخر تحديث: الخميس 28 أغسطس 2025 - 11:47 م

أدان رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعمال التخريب التي استهدفت منزل رئيس الأركان إيال زامير.

وقال في بيان نشره مكتبه عبر منصة «إكس»: «أدين أعمال التخريب التي تعرض لها منزل رئيس الأركان إيال زامير على يد نشطاء احتجاجيين متطرفين»، مضيفا أن «جيش الدفاع الإسرائيلي، بقيادة رئيس الأركان، يتصرف بأخلاق وتصميم من أجل هزيمة حماس وإعادة جميع رهائننا» على حد قوله.

وشدد على أن أي محاولة تهدف إلى إلحاق الضرر بالجيش وقادته يجب إدانتها، مطالبا الجهات الأمنية بتقديم مرتكبي هذا «العمل الإجرامي» إلى العدالة.

وتظاهر العشرات أمام منزل رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، للمطالبة بوقف الحرب في قطاع غزة وعدم استهداف المدنيين والأطفال، من أجل التوصل إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس.

وسكب المتظاهرون طلاءً أحمر أمام منزل رئيس أركان جيش الاحتلال في إشارة إلى الدماء التي تُسفك في قطاع غزة.

وحمل المتظاهرون، الحكومة الإسرائيلية، المسئولية عن استشهاد 20 ألف طفل فلسطيني، واصفين إياها بـ«الحكومة الدموية»، وذلك بحسب ما أفادته قناة «الغد».
https://x.com/IsraeliPM_heb/status/1961150785301172510

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك