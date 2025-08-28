نعى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، ضابطا ومعاونا أول في الجيش اللبناني استشهدا وأصيب جندي آخر بجروح مساء اليوم، جراء انفجار طائرة مسيّرة إسرائيلية بعد سقوطها في منطقة رأس الناقورة بالقطاع الغربي من الجنوب.

وأعرب عبر حساب الرئاسة اللبنانية بمنصة «X» مساء اليوم، عن «ألمه الشديد» لهذا الحادث، مشيرا إلى اطلاعه على تفاصيله من قائد الجيش العماد رودولف هيكل.

وأكد أن «الجيش يدفع مرة أخرى بالدم ثمن المحافظة على الاستقرار في الجنوب»، لافتا إلى أن هذا الحادث هو الرابع من نوعه الذي يستشهد فيه عسكريون منذ بدء انتشار الجيش في منطقة جنوبي الليطاني.

وأشار إلى تزامن الاعتداء مع قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية القوات الدولية لحفظ السلام «اليونيفيل»، مجددا الدعوة للمجتمع الدولي لمطالبة إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، وتمكين الجيش اللبناني من استكمال بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية.

واختتم بتقديم تعازيه لقائد الجيش والمؤسسة العسكرية بالشهيدين، سائلا لهما الرحمة ولذويهما الصبر والسلوان، ومتمنيا الشفاء العاجل للجندي الجريح.

وقتل اثنين من عناصر الجيش اللبناني، مساء اليوم الخميس، خلال مهمة الكشف عن طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب البلاد.

وأوضح الجيش في بيان له أنه «أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة الناقورة، ما انفجرت ما أدى إلى مقتل ضابط وعسكري وجرح عنصرين آخرين».