دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، الحكومة إلى البدء بضم مناطق من قطاع غزة إذا استمرت حركة حماس في رفض نزع سلاحها.

وخلال مؤتمر صحفي في القدس، عرض سموتريتش خطته لـ"الانتصار في غزة بحلول نهاية العام"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وبموجب مقترح سموتريتش، سيوجه إنذارا نهائيا إلى حماس لتسليم أسلحتها والتخلي عنها، وإطلاق سراح المحتجزين الذين لا يزالون في غزة منذ هجوم الحركة في أكتوبر 2023 والذي أشعل فتيل الحرب.

وقال سموتريتش، إنه في حال رفض حماس، يجب على إسرائيل ضم جزء من القطاع كل أسبوع لمدة أربعة أسابيع، مما يجعل معظم قطاع غزة تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وخلال تلك الفترة، سيُطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى جنوب غزة، ومن ثم ستفرض إسرائيل حصارا على شمال ووسط القطاع لهزيمة أي مقاتلين متبقين من حماس.

وفي وقت سابق، قال سموتريتش إنه "يجب قطع المياه والكهرباء والطعام عن قطاع غزة ومن لا يموت بالرصاص سيموت جوعا ومشكلة سكان غزة ستحل إذا سمح لهم بالهجرة الطوعية".

وأضاف سموتريتش أنه "يجب عدم قبول أي صفقات طالما ظلت حماس قادرة على إعادة إحياء نفسها".

وأوضح وزير المالية الإسرائيلي: "هدفنا تقويض مراكز الثقل العسكري التابعة لحماس حتى نصل إلى نزع سلاحها"، مضيفا: "سنفرض على حماس إنذارا إما الحرب أو الاستسلام"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.