رئيس المجلس الأعلى للحوثيين: مستمرون في مساندة غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنها

أكدت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الخميس، على ما وصفته بالموقف "المساند لفلسطين حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

وقال مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، "إن قيادة الصهاينة تكذب على المغتصبين بأخبار مزيفة"، في إشارة إلى تصريح إسرائيل بشأن استهداف قيادات حوثية.

وأضاف "الضربات الصهيونية فاشلة وذراعنا الطولى ستلقنهم الدرس اللازم".

وتابع "المنطقة لن تهدأ بوجود هذا الكيان الطارئ والزائل والمجرم، وأنه هو المشكلة".

وأضاف "أفشلنا مؤمراتكم رغما عنكم، فولوا كما تشاءون، وضرباتكم لن تهز شعرة في رأس أصغر طفل منا".

وفي وقت سابق اليوم، هزت سلسلة انفجارات عنيفة العاصمة صنعاء، إثر قصف إسرائيلي، قالت إسرائيل "إنه استهدف قيادات حوثية بارزة".

ونفى الحوثيون المعلومات المتعلقة باستهداف قياداتها، وسط تكتم شديد عن المواقع التي استهدفها القصف.

ووصفت القناة 14 الإسرائيلية الهجمات بأنها "كبيرة وواسعة النطاق"، مشيرة إلى أن عدداً من قادة الحوثيين كانوا داخل المواقع التي جرى استهدافها.