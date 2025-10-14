تباين مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد صعود وول ستريت

تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعد صعود بورصة "وول ستريت" الذي حفزته تطمينات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العلاقات مع الصين.

وتراجع مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني بنسبة 1.4% ليصل إلى 47419.87 نقطة، مع استئناف التداول بعد عطلة وطنية أمس الاثنين.

وتراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.4% ليصل إلى 25788.44 نقطة، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.2% ليصل إلى 3897.56 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز / إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.1% ليصل إلى 8876.20 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.6% ليصل إلى 3605.10 نقطة.

وفي بورصة "وول ستريت"، أنهت الأسهم تداولات أمس الاثنين على صعود، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6% ليغلق عند 6654.72 نقطة، في أفضل يوم له منذ مايو الماضي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3ر1% ليصل إلى 46067.68 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.2% ليصل إلى 22694.61 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 20 سنتا ليصل إلى 59.69 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 21 سنتا ليصل إلى 63.53 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 152.13 ين ياباني من 152.29 ين، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.1581 دولار من 1.1569 دولار.