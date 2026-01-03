عبدالملك: الزمالك بحاجة لثورة في الفريق

يرى أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، أن فريق الكرة بحاجة إلى ثورة على مستوى العناصر الموجودة ضمن صفوفه، منتقدا في الوقت نفسه تأخر حسم ملف المدرب الجديد.

وكان الزمالك قد انفصل عن مدربه أحمد عبدالرؤوف، وذلك بعد تصريحاته التي أعقبت مباراة بلدية المحلة بدور الـ32 من بطولة كأس مصر

وقال عبدالملك في تصريحات تلفزيونية: "حتى يومنا هذا لا يوجد مدير فني جديد أو على الأقل لم يتم الاتفاق على المدرب القادم".

وأضاف: "هناك مشاكل كبيرة في النادي، وملف المدرب الجديد يشهد صعوبات كبيرة، وخلافات ما بين المدير الرياضي ومجلس الإدارة، هذه أمور واضحة للجميع".

وتابع: "أولا وأخيرا الزمالك بحاجة لثورة في الفريق، ففي العام الماضي فقد، هناك 10 أو 12 اسما جديدا في الفريق، دون تأثير واضح لأغلبهم".

وقال أيضا: "الزمالك لا يزال في كل البطولات، ورغم الفوارق المالية والاستقرار مع المنافسين، فإن الزمالك يبقى منافسا سواء في الدوري او الكونفدرالية أو كأس مصر".