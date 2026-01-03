يتطلع المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر بالزمالك، لحسم مستقبله خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما كان قد أخطر النادي بفسخ تعاقده من طرف واحد نتيجة لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

ودخل نادي الرجاء المغربي على خط التفاوض مع اللاعب بعدما علم النادي بفسخ تعاقده مع الزمالك، حيث يسعى للاستفادة من خدمات اللاعب.

لكن على الرغم من ذلك فإن بنتايج قد منح الأولوية للزمالك حال التوصل لحل بشأن أزمته، إذا كانت هناك نية حقيقية لدى مسؤولي القلعة البيضاء من أجل إنهاء مشكلة المستحقات.

وعلمت "الشروق" أن هناك جلسة مرتقبة تجمع بين بنتايج وجون إدوارد المدير الرياضي خلال الفترة المقبلة، حيث يتمسك إدوارد ببقاء اللاعب، ويسعى لحل الأزمة، لكن إنقاذ الموقف يتمثل في صرف المستحقات المتأخرة.