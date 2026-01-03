إسماعيل يوسف: الزمالك لا يصلح له إلا المدرب الأجنبي

يرى إسماعيل يوسف نجم نادي الزمالك السابق، أن المدرب الأجنبي هو الأصلح لتدريب الفريق، معترفا في الوقت نفسه بالأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها النادي.

وقام الزمالك بالانفصال عن مدربين منذ بداية الموسم، وذلك برحيل البلجيكي يانيك فيريرا بعد توجيه الشكر له، ثم رحل مؤخرا المدرب أحمد عبدالرؤوف.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية: "مشكلة الزمالك حالياً إدارية ومادية، وهناك جزء آخر فني".

وأضاف أن بطولة كأس الرابطة "عاصمة مصر" كانت فرصة سانحة للزمالك من أجل المنافسة عليها، لأنها بعوائد مادية كبيرة.

وتابع: "اندهشت عندما قرر الزمالك اللعب بالناشئين، ففي موسم مثل هذا من الممكن أن تخرج ببطولتين أو ثلاثة منها كأس الرابطة أو الكونفدراية أو كأس مصر".

وقال أيضا: "مكافأة البطولة 10 ملايين، لابد من تحديد الأولويات، بداية من المدرب ثم اللاعبين، النادي تعاقد مع 10 لاعبين لم يتألق منهم سوى إثنين أو ثلاثة، رغم دفع الملايين من أجل هذه الصفقات.