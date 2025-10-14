تأييد حبس البلوجر علاء الساحر عاما في اتهامه بتبديد منقولات طليقته

قضت محكمة جنح مستأنف الزاوية الحمراء، برفض استئناف البلوجر علاء الساحر على حكم حبسه عامًا مع الشغل في اتهامه بتبديد منقولات طليقته، وتأييد الحكم الصادر ضده من محكمة جنح أول درجة.

وشهدت الجلسة تغيب البلوجر علاء الساحر عن جلسة النطق بالحكم في نظر استئنافه على حكم حبسه عامًا مع الشغل، بينما حضرت المجني عليها لمقر المحكمة.

وكانت محكمة جنح الزاوية الحمراء قضت بحبس البلوجر علاء الساحر عامًا مع الشغل في اتهامه بتبديد منقولات طليقته.

وفي وقت سابق أمرت جهات التحقيق بإحالة البلوجر علاء الساحر للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، على خلفية بلاغ مقدم من طليقته الأولى تتهمه بتبديد منقولاتها الزوجية.