الرئيس السوري: لا أرغب في شن حرب على إسرائيل

اتهم الرئيس السوري أحمد الشرع، إسرائيل بإعلان الحرب بعد الهجوم على القصر الرئاسي في دمشق، لكنه أوضح قائلاً: "لا أرغب في سن حرب على إسرائيل".

وبعد عشرة أشهر من سقوط نظام الأسد، صرّح الرئيس السوري أحمد الشرع بأن حكومته "ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لمقاضاة الرئيس السابق"، الذي بنى لنفسه حياة جديدة في موسكو، حيث فر إليها في خضم الانقلاب.

لكنه أشار إلى أنه يُدرك أن "الدخول في صراع مع روسيا في هذه المرحلة سيكون مكلفًا لسوريا ولن يكون في مصلحة البلاد".

وقال إن إعادة إعمار سوريا، بعد قرابة عقد ونصف من الحرب، ستكلف ما بين 600 و900 مليار دولار، و"ستتطلب مساعدة المجتمع الدولي".

كما أشار إلى أن المجتمع الدولي نفسه فشل في وقف وحشية الأسد: "لقد شاهد العالم هذه المأساة تتكشف على مدار 14 عامًا، ولم يستطع فعل أي شيء لوقف هذه الجريمة. لذلك، يجب على العالم دعم سوريا اليوم. كل من يعرقل رفع العقوبات عنها هو شريك لمرتكبي الجريمة".