مخرجة «رمادي» تكشف تفاصيل فيلمها المشارك في الدورة الـ 10 لجلسات صانعي الأفلام

كشفت المخرجة منال المغربي تفاصيل فيلمها الروائي القصير "رمادي" الذي يشارك في الدورة العاشرة لجلسات صانعي الأفلام Filmmaker Sessions Volume المقام في ستوديوهات بين وود بالمملكة المتحدة.

وقالت، في بيان لها، إن الفيلم يغوص في أعماق النفس البشرية، كاشفًا كيف يتحول الخوف والذنب إلى دائرة مغلقة من الرعب والاضطراب النفسي. وتدور أحداثه حول موظف بسيط يرتكب خطأ غير مقصود أثناء اجتماع عمل، ليبدأ رحلة طويلة من الاعتذار المفرط لمديره في محاولة يائسة للتكفير عما حدث. لكن الاعتذار لا يجلب الصفح، بل يثير غضب المدير، الذي ينهال عليه بعنف لفظي ونفسي، فتتحول مخاوف الموظف من فقدان وظيفته إلى رعب داخلي متصاعد.

يشارك في البطولة محمد شوقي، جورج ناجي، محمود سليم، وكيرلس رؤوف، وتم تنفيذه بإشراف المدرسة العربية للسينما والتلفزيون.