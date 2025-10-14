كشف محمد عبد الواحد المدرب المساعد لمنتخب مصر، إمكانية انضمام عبد الله السعيد لاعب الزمالك إلى صفوف المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال السعيد في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "حسام حسن يتحدث بشكل إيجابي عن عبدالله السعيد، ومن الوارد أن يكون موجودا في كأس الأمم الأفريقية، وباب المنتخب مفتوح لكل لاعب".

وأضاف: "عندما تولينا مسؤولية المنتخب حسام حسن كان يريد النزول بالأعمار ولكن حاليا هناك عناصر خبرة، لأن لا يوجد منتخب يستطيع الاستغناء عن كل اللاعبين الكبار".

أما عن إمام عاشور.. قال: "كان هناك مشكلة بسيطة بين الجهاز الفني وإمام عاشور ولكن الأمر اختلف الآن، وقدم اعتذارا لحسام وإبراهيم حسن بشكل رسمي، والأمور انتهت".

وأنهى: "لا أزمات بين الجهاز الفني وأي لاعب وسمعنا كلام كثير عن العلاقة مع صلاح ومصطفى محمد وغيرهم، والإعلام كثيرا ما يضخم الأمور".