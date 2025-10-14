وزير الزراعة يبحث مع نظيره الموريتاني سبل تعزيز الاستثمار الزراعي

- خطوة مصرية لدعم التنمية بموريتانيا: إنشاء فرع لمركز البحوث الزراعية بنواكشوط

- مصر تستعد لإيفاد وفد فني لدعم جهود التنمية الزراعية في موريتانيا

بحث علاء فاروق وزير الزراعة، مع نظيره الموريتاني سيد أحمد ولد أبوه وزير الزراعة والسيادة الغذائية، سبل تعزيز التعاون الزراعي المشترك، بين البلدين، وذلك بحضور الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، وبعض قيادات الوزارة.

وناقش اللقاء سُبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في عدة محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي، وعلى رأسها تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي وتبادل الخبرات بين مراكز البحوث الزراعية في البلدين، فضلا عن الاستفادة من الخبرة المصرية في دعم البحوث وزيادة إنتاجيات المحاصيل الاستراتيجية، لاسيما الأرز والقمح والذرة ومحاصيل الخضر، بالإضافة إلى تطوير أصناف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية الأخرى.

كما بحث الجانبان إمكانية إنشاء فرع لمركز البحوث الزراعية المصري بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ليكون بمثابة مركز إشعاع علمي لنقل التكنولوجيا والخبرات الزراعية المصرية المتراكمة في هذا المجال.

وناقش اللقاء، فرص الاستثمار الزراعي المشترك وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إقامة مشاريع زراعية متكاملة، ذلك بالإضافة إلى تعزيز التبادل التجاري للحاصلات والمنتجات الزراعية بين البلدين، وتذليل أية عقبات قد تواجه حركة التجارة البينية، بما يخدم مصالح الشعبين.

ومن جهته، أكد علاء فاروق وزير الزراعة، حرص مصر على تقديم كل سبل التعاون والدعم الفني، للأشقاء من الدول العربية والافريقية، مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية والتعاون القائم بين البلدين الشقيقين.

ولفت الوزير إلى استعداد وزارة الزراعة المصرية، إيفاد وفد فني من الخبراء والباحثين من تخصصات مختلفة، إلى دولة موريتانيا، لإجراء الدراسات اللازمة وتحديد دقيق لـمدى احتياجات الجانب الموريتاني في مجالات التنمية الزراعية المختلفة.

وأكد فاروق إمكانية زيادة الفرص التدريبية التي تقدمها وزارة الزراعة للمتخصصين من الدول المختلفة، بالمركز الدولي المصري للزراعة بالعلاقات الزراعية الخارخية، لتدريب الكوادر الفنية الموريتانية في المعاهد والمراكز التدريبية المصرية المتخصصة.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران، أن هذا الاجتماع يمثل نقطة انطلاق جديدة للشراكة الاستراتيجية الفعالة بين مصر وموريتانيا، معربين عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.