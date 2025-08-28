حماس: دعوة سموتريتش لقتل وتجويع سكان غزة اعتراف صريح بالإبادة الجماعية

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، «التصريحات الفاشية لوزير مالية الاحتلال الصهيوني، سموتريتش، التي دعا فيها إلى قطع المياه والكهرباء والغذاء عن قطاع غزة، معتبرا أن من لا يُقتل بالرصاص سيموت جوعا، واقترح التهجير القسري كحلّ تمهيدا لضم القطاع».

وقالت في بيان عبر قناتها بـ «تيلجرام» مساء اليوم: «إن تصريحات وزير مالية الاحتلال تمثل اعترافا صريحا بسياسة الإبادة والتصفية الجماعية التي ينتهجها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، ودعوة رسمية لإبادة شعبنا».

وأكدت أن تصريحات سموتريتش تمثّل دعوة مُعلَنة لمواصلة جرائم جيش الاحتلال في قطاع غزة حتى إبادة شعبنا وتهجيره، كما تمثّل اعترافا رسميا باستخدام التجويع والحصار ضد المدنيين الأبرياء كسلاح، وهو ما يُعدّ جريمة حرب وفق اتفاقيات جنيف ونظام روما.

وأكدت أنها "إقرار صريح بمشروع التهجير القسري والتطهير العرقي ضد شعبنا، ودليل دامغ لإدانة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، على اعتبار توفّر النيّة لدى قادة الاحتلال الفاشي لارتكاب جريمة الإبادة".

وأضافت أن ما قاله سموتريتش ليس رأيا متطرفا معزولا، بل سياسة حكومية مُعلَنة يجري تنفيذها منذ قرابة 23 شهراً، عبر منع الغذاء والدواء، وقصف مراكز الإغاثة، وتدمير البنية التحتية، ومحاولات دفع الناس إلى النزوح.

واختتمت موضحة أن هذه التصريحات تفضح حقيقة الاحتلال أمام العالم، وتؤكّد أن ما يجري في غزة ليس «معركة عسكرية» بل مشروع إبادة وتهجير جماعي، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياته، واتخاذ إجراءات عاجلة لمحاسبة قادة الاحتلال.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، إنه «يجب قطع المياه والكهرباء والطعام عن قطاع غزة ومن لا يموت بالرصاص سيموت جوعا، ومشكلة سكان غزة ستحل إذا سمح لهم بالهجرة الطوعية، ويجب عدم قبول أي صفقات طالما ظلت حماس قادرة على إعادة إحياء نفسها».