القناة 12 الإسرائيلية: أكثر من 10 غارات على صنعاء

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بشن أكثر من 10 غارات إسرائيلية على العاصمة اليمنية صنعاء.

ويوم الأحد، شنت إسرائيل غارات جوية جديدة على الحوثيين في اليمن، بعد أن أطلق الحوثيون صاروخًا من نوع جديد على إسرائيل، الجمعة، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه استهدف موقعًا عسكريًا يضم القصر الرئاسي، بالإضافة إلى محطتين لتوليد الطاقة وموقع لتخزين الوقود.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "الضربات نُفذت ردًا على الهجمات المتكررة التي يشنها النظام الحوثي الإرهابي على دولة إسرائيل ومدنييها".

وأفاد مسئول في سلاح الجو الإسرائيلي أن أكثر من 10 طائرات مقاتلة شاركت في الغارات، وأضاف أن الهدف الأبعد الذي تم قصفه كان على بُعد حوالي 2000 كيلومتر (1240 ميلًا) من إسرائيل.