البرلمان الإندونيسي يستأنف جلساته بالمجمع البرلماني بعد أيام من الاحتجاجات

استأنف مجلس النواب الإندونيسي عقد جلساته في المجمع البرلماني بالعاصمة جاكرتا، اليوم الاثنين، بعد أيام من الاحتجاجات التي نظمتها جماعات مختلفة وانتهت بحدوث اضطرابات.

وعقدت اللجنة الأولى في مجلس النواب الإندونيسي، اجتماع عمل بشأن دورة ميزانية الدولة، مع القوات المسلحة الوطنية الإندونيسية، بحضور عدد من أعضاء اللجنة وقياداتها الذين قاموا بأنشطتهم داخل المجمع البرلماني.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية عن رئيس اللجنة الأولى في مجلس النواب الإندونيسي، أوتوت أديانتو، القول إن "ميزانية الدولة هي دورة، ويجب أن تسير الأمور على المسار الصحيح. سنكتشف ما سيتم مناقشته فيما بعد".

ومن المقرر أيضا أن يعقد مجلس النواب الإندونيسي اجتماعا للهيئة التشريعية لمناقشة مشروع قانون حماية العمالة المنزلية.