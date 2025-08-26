نائب وزير الخارجية: سد جوليوس نيريري جوهرة المشروعات المصرية في إفريقيا

قال السفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الشركات المصرية أصبحت لاعبا رئيسيا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى في القارة الإفريقية.

واستشهد خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حوار عن قرب» المذاع عبر فضائية «TEN» بافتتاح رئيس مدغشقر قبل أيام طريقا بطول 260 كيلومترًا، جرى تنفيذه بنسبة 100% بواسطة شركتين مصريتين.

كما أشار إلى مشروع ممر التنمية في الجابون بطول 900 كيلومتر، والذي يجري تنفيذه ويضم شركات مصرية إلى جانب شركات من جنوب إفريقيا وكوت ديفوار وألمانيا، منوها أنه من أكبر المشروعات في القارة الإفريقية.

وأكد أن مشروع سد «جوليوس نيريري» في تنزانيا، الذي نفذته شركتا المقاولون العرب والسويدي إليكتريك؛ يعد «جوهرة المشروعات المصرية في إفريقيا».

وأوضح أن رؤية مصر ترتكز على دفع الشركات نحو السوق الإفريقية، مع العمل على حل التحديات اللوجستية مثل استكمال سلاسل الإمداد وتدشين خطوط طيران مباشرة، مشيرا إلى تحقق ذلك مؤخرا بإنشاء خط طيران مباشر مع جيبوتي ومقديشو.

وأشاد بشركات المقاولات الوطنية، وفي مقدمتها شركة «المقاولون العرب»، مؤكدا أنها أصبحت «أهم سفير لمصر في غرب إفريقيا، وأصبحوا يحلفون باسمها، ورفعت اسم مصر بشكل غير طبيعي؛ بفضل مشروعاتهم».

وأوضح أن الدبلوماسية الحديثة تبنت «دبلوماسية التنمية» التي تقوم على مبدأ «المكسب للجميع»، مستشهدا بزيارة وزير الخارجية لإحدى الدول الإفريقية برفقة 30 رجل أعمال لعقد لقاءات مباشرة، وزيارة أخرى؛ لافتتاح مصنع ثلاجات مصرية في السنغال يحمل شعار «صُنع في السنغال».