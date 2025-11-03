أوبن أيه آي وأمازون توقعان صفقة بقيمة 38 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي

وقعت شركتا تطبيقات الذكاء الاصطناعي أوبن أيه.آي والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا أمازون الأمريكيتان صفقةً بقيمة 38 مليار دولار تتيح لشركة أوبن أيه.آي المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على خدمات الحوسبة السحابية من أمازون.

وستحصل أوبن أيه.آي على حق الوصول إلى "مئات الآلاف" من رقائق الذكاء الاصطناعي المُتخصصة من إنتاج شركة إنفيديا من خلال شركة "أمازون ويب سيرفيسز" (أيه.دبليو.إس) ذراع الحوسبة السحابية التابعة لإمبراطوية أمازون دوت كوم في إطار الصفقة المُعلن عنها يوم الاثنين.

تأتي هذه الاتفاقية بعد أقل من أسبوع من تغيير أوبن أيه.آي شراكتها مع داعمها القديم مايكروسوفت، والتي لم تعد المزود الحصري لخدمات الحوسبة السحابية لها.

كما سمحت الجهات التنظيمية في ولايتي كاليفورنيا وديلاوير في الأسبوع الماضي لشركة أوبن أيه.آي، التي تأسست كمنظمة غير ربحية، بالمضي قدمًا في خطتها لتشكيل هيكل أعمال جديد لتسهيل جمع رأس المال وتحقيق الربح.

وقالت أمازون في بيان لها اليوم: "لقد أدى التقدم السريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى طلب غير مسبوق على خدمات الحوسبة"، مضيفة أن أوبن أيه.آي "ستبدأ فورا في استخدام حوسبة أمازون ويب سيرفيسز كجزء من هذه الشراكة، مع استهداف استخدام جميع القدرات المتاحة قبل نهاية عام 2026، مع إمكانية التوسع بشكل أكبر حتى عام 2027 وما بعده".