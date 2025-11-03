فرنسا تهدد بحجب موقع شركة شي إن الصينية بسبب بيع دمى جنسية على شكل أطفال

حذرت السلطات الفرنسية من أنها قد تحجب موقع شركة الأزياء الصينية "شي إن" بعد أن تبين أن شركة التجارة الإلكترونية الصينية كانت تبيع دمى جنسية على شكل أطفال.

وأعلنت الإدارة العامة للمنافسة وشئون المستهلك ومكافحة الاحتيال في فرنسا الأسبوع الماضي اكتشاف الدمى على موقع "شي إن"، مشيرة إلى أن أوصافها وتصنيفها لم يترك مجالا للشك في طبيعتها الإباحية ذات الصلة بالأطفال.

وأحالت الإدارة القضية إلى النيابة العامة، وقال وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور اليوم بأنه سيسعى إلى حظر موقع "شي إن" في السوق الفرنسية في حال تكرار مثل هذه الوقائع.

وأضاف الوزير في مقابلة مع قناة بي.إف.إم التلفزيونية: "هذا منصوص عليه في القانون... في الحالات التي تتعلق بالإرهاب، أو الاتجار بالمخدرات، أو المواد الإباحية للأطفال، يحق للحكومة طلب حظر الوصول إلى السوق الفرنسية".

ويخول القانون السلطات الفرنسية بإصدار أوامر لمنصات الإنترنت بإزالة محتوى غير قانوني بشكل واضح، مثل المواد الإباحية للأطفال، في غضون 24 ساعة. وفي حال عدم امتثالها، يمكن للسلطات مطالبة مزودي خدمات الإنترنت ومحركات البحث بحظر الوصول إلى الموقع وحذفه من قائمة المواقع.

وأفادت الإدارة العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال إنها أصدرت إشعارا رسميا يحث المنصة على اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة.

ولم ترد شي إن على طلب وكالة أسوشيتد برس (أ ب) للتعليق على هذه الأنباء.