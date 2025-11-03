اليونان تغلق نحو 20% من مكاتب البريد في أولى خطوات إعادة الهيكلة

فوجئ العديد من عملاء هيئة البريد في اليونان (هيلنيك بوست)، اليوم الإثنين بإغلاق فروعهم المحلية، مع بدء اليونان تنفيذ خطة لإغلاق نحو خمس عدد مكاتب البريد البالغ عددها حوالي 1000 فرع.

وتشمل المرحلة الأولى من الإغلاق 46 فرعا محليا، معظمها في أثينا وثيسالونيكي.

ورغم أن العديد من مكاتب البريد تعاني من التهالك ونقص الكوادر، أعرب اليونانيون عن غضبهم، لا سيما من الطريقة المفاجئة التي تم بها الإعلان عن القرار.

وفوجئ العملاء بوجود موظفين في حالة ارتباك أمام أبواب الفروع، حيث تم تعليق أوراق مكتوبة بخط اليد تحمل عبارة: "هذا الفرع مغلق".

ووجد العاملون بعقود مؤقتة أنفسهم دون عمل، فيما تلقى آخرون اتصالات هاتفية في وقت متأخر من الليلة السابقة لإبلاغهم بنقلهم إلى فروع أخرى، وفقا لما أفاد به يانيس إيكونومو، رئيس جمعية موظفي البريد في أثينا.