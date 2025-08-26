أعضاء مجلس جامعة المنيا يتبرعون بربع شهر من رواتبهم لدعم مستشفى الأورام الجامعي

- الإعلان عن مواعيد الكشف الطبي وتحليل المواد المخدرة للطلاب الجدد

عقد مجلس جامعة المنيا، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة، وذلك بمقر مجلس الجامعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، وإصدار القرارات التي تعكس رؤية الجامعة المتكاملة، التي تجمع بين التطوير الأكاديمي والبحثي، وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع.

واستهل المجلس أعماله باستعراض تقرير مفصل حول ما ورد من الكليات بشأن مقترح خططها الخمسية لتعيين وتكليف المعيدين، وفقًا لاحتياجات الأقسام الأكاديمية بكل كلية، لاعتمادها رسميًا كمرجع لتعيينات السنوات المقبلة.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان شفافية الاختيار، وتحقيق التوازن بين التخصصات وفق أعداد الطلاب، مع الالتزام بالضوابط القانونية، ومواجهة التحديات المرتبطة بتوسع منظومة التعليم العالي واستكمال الهياكل الأكاديمية بالجامعة الأهلية والتكنولوجية.

وأعلن أعضاء المجلس، تبرعهم بربع راتبهم لصالح دعم مستشفى الأورام الجامعي بجامعة المنيا، مؤكدين أهمية تكاتف الجهود لدعم المستشفيات الجامعية باعتبارها صرحًا أساسيًا يقدم خدمات علاجية وتعليمية للمجتمع، حيث دعا المجلس المجتمع المدني والأهلي بالمحافظة للمشاركة في دعم منظومة الرعاية الصحية التي تقدمها الجامعة، خاصة في مجال علاج الأورام.

وأكد رئيس الجامعة، أن المستشفيات الجامعية تستقبل أكثر من ألفي متردد يوميًا، بفضل ثقة المواطنين وما تمتلكه من مقومات استثنائية وخدمات علاجية متخصصة وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، ما يؤهلها لاستيفاء متطلبات الاعتماد الصحي.

وشدد على ضرورة تسليط الضوء إعلاميًا على هذه الجهود الكبيرة، مشيرًا إلى أن الجامعة تستعد لافتتاح أربعة مستشفيات جديدة تضم أكثر من 700 سرير، منها المستشفى الثلاثي بسعة نحو 400 سرير، ومستشفى الأورام والعلاج الإشعاعي، ومستشفى الطوارئ للأطفال، ومستشفى أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي، مضيفًا أن هذه الخطوة ستعزز قدرات المستشفيات الجامعية لتصبح من الأكبر والأكثر تميزًا في صعيد مصر.

كما أقر المجلس صرف أكبر مكافأة للنشر الدولي في تاريخ الجامعة ضمن جوائز النشر الدولي لعام 2024، بقيمة تتجاوز مليونًا وسبعمائة وسبعين ألف جنيه، تُموَّل من صندوق البحوث الجامعي، عن إجمالي 567 بحثًا علميًا مرموقًا منشورًا في كبرى المجلات المصنفة ضمن أعلى مراتب النشر الأكاديمي (Q1)، تقديرًا لجهود الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في دعم مسيرة النشر الدولي وتعزيز مكانة الجامعة في مجال البحث العلمي.

وأشار رئيس الجامعة، إلى تصدر كلية الهندسة قائمة الكليات الأعلى نشرًا للأبحاث الدولية بـ135 بحثًا، تلتها كلية العلوم بـ134 بحثًا، ثم كلية الصيدلة بـ113 بحثًا، تليها كليات الطب، والحاسبات والمعلومات، والزراعة، والطب البيطري، وطب الأسنان، والتمريض، والآداب، والسياحة والفنادق، والألسن، والتربية النوعية، ورياض الأطفال.

وأعلن المجلس، مواعيد أعمال الكشف الطبي والتحاليل الخاصة بالمواد المخدرة للطلاب الجدد المرشحين للقبول بمختلف كليات الجامعة للعام الجامعي 2025/2026، على أن تُجرى بالصالة المغطاة خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى السابع عشر من الشهر نفسه، على أن يخصص يوم الثامن عشر من سبتمبر لإجراء الكشف الطبي للطلاب المتخلفين عن المواعيد المحددة.

كما استعرض المجلس الاستعدادات الجارية لافتتاح فندق الجامعة والسكن الفندقي قريبًا ومع بداية العام الدراسي الجديد، بما يعزز الخدمات المقدمة للأنشطة السياحية والفندقية في إقليم شمال الصعيد.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة توفر أربعة أنواع من السكن للطلاب تشمل: "السكن الجامعي التقليدي، والسكن المتميز وهو عبارة عن غرف وأجنحة فندقية مجهزة بفرش فندقي وميني بار، مع مرافق مشتركة تشمل مطابخ وصالات وقاعات استذكار، لتوفير بيئة مريحة وآمنة مع خدمات إضافية مثل الواي فاي وصيانة الغرف، إلى جانب السكن الفندقي المتكامل مع حمامات ومرافق خاصة بكل غرفة، ويوفر أعلى مستويات الراحة للطلاب، وفندق الجامعة الذي يقدم خدمات فندقية وسياحية متميزة لأبناء الجامعة والزائرين، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والرفاهية".

وأوضح أن هذه الخدمات تُقدَّم بتكلفة أعلى من السكن الجامعي العادي، بهدف توفير مستوى رفاهية يتوافق مع مفهوم "السكن الفندقي"، ويواكب التطورات الحديثة في مجالات الإقامة الجامعية والسياحة التعليمية، مع منح الأولوية للسكن للطلاب الوافدين.

ويأتي ذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز الرعاية الطلابية وتوفير بيئة أكاديمية صحية، أعلن مجلس الجامعة تدشين وحدة متخصصة للدعم النفسي والإرشاد الأكاديمي، تهدف إلى تقديم خدمات الإرشاد والتأهيل النفسي للطلاب، ومساعدتهم في مواجهة التحديات الأكاديمية والشخصية، بما يسهم في تعزيز اندماجهم ونجاحهم في الحياة الجامعية.

ويمكن للطلاب التواصل مع الوحدة عبر الأرقام المخصصة للرد على الاستفسارات وحجز الجلسات، دون أي إفصاح عن هويتهم، بما يعزز بيئة آمنة وصحية داخل الجامعة.

وناقش مجلس جامعة المنيا الترتيبات الجارية لتقدم الجامعة للاعتماد المؤسسي خلال الفترة المقبلة، حيث وجه رئيس الجامعة، بتشكيل لجنة متخصصة للعمل على استكمال ملف الاعتماد المؤسسي للجامعة وفق المعايير المعتمدة، ومتابعة تنفيذ الخطة البحثية، وتحديد توجهات وأهداف البحث العلمي وفق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية مصر للتنمية المستدامة.

واستعرض الدكتور أحمد شوقي زهران، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، آخر التطورات من موقف الكليات من أعمال الجودة، موضحًا انتهاء تسع كليات من استكمال متطلبات التقدم للاعتماد الأكاديمي مؤسسيًا وبرامجيًا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والبدء في رفع الملفات على منصة الهيئة بدءًا من منتصف سبتمبر القادم، وذلك لكليات السياحة والفنادق، والتربية النوعية، والفنون الجميلة، والزراعة، والحاسبات والمعلومات، والآداب، والتربية الفنية، والتربية، وعلوم الرياضة، وذلك في إطار خطة الجامعة الشاملة لاعتماد جميع كليات الجامعة والارتقاء بمعايير الأداء الأكاديمي والإداري.