موعد ومكان صلاة جنازة الأديب الراحل صنع الله إبراهيم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد، موعد ومكان صلاة الجنازة على الكاتب والروائي الكبير صنع الله إبراهيم.

وكتب زين العابدين فؤاد عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

"صلاة الجنازة على الراحل الكبير صنع الله إبراهيم بعد صلاة العصر بمسجد آل رشدان، والدفن في مقابر وادي الراحة."

ورحل صنع الله إبراهيم عن عالمنا اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز ال88 عاما، بعد صراع مع المرض، وحياة حافلة بالمؤلفات الإبداعية والتمرد الأدبي والسياسي.



ونعى وزير الثقافة الأديب الكبير، وتوالى النعي والرثاء من العديد من الكتاب والمثقفين، ودور النشر، وكل محبين صنع الله إبراهيم باختلاف صفاتهم ومجالاتهم.