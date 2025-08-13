أكد أمين المجلس الأعلى للأمن في إيران علي لاريجاني، اليوم الأربعاء، أن لبنان هو بلد صديق لنا ولدينا الكثير من الروابط التاريخية، واليوم لدينا أحسن العلاقات معه.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن لاريجانين قوله في مؤتمر صحفي ببيروت بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري: "نحن مؤمنون أنه من خلال الحوار الودي والشامل والجاد في لبنان يُمكن لهذا البلد الخروج بقرارات صائبة".

وأكد أن وحدة لبنان ونجاحه في الإنجازات والتطوّر والإزدهار أمر مهمّ وسياسة إيران مبنيّة على أن تكون الدول المستقلّة في المنطقة قويّة وهذا النهج يأتي على عكس ما تميل إليه بعض الدول.

ولفت إلى عدم تأييده للأوامر التي من خلالها يُحدد جدول زمنيّ ما، ورأى أنه ينبغي على الدول ألا توجّه أوامر إلى لبنان.

وقال لاريجاني: "رسالتنا تقتصر على نقطة مهمة، إذ من المهم لإيران أن تكون دول المنطقة مستقلّة بقرارتها، ولا تحتاج إلى تلقّي الأوامر من وراء المحيطات".

وأبدى احترامه لأي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية بالنسبة للفصائل على أراضيها.

وتابع: "لم نأت بخطة إلى لبنان لكن الأمريكيين هم الذين جاءوا بورقة من عندهم ولا نتدخل في شئون لبنان الداخلية"، مشيرًا إلى أنّه "على اللبنانيين أن يدركوا أن المقاومة رأسمال لهم".

وأضاف:"لا ننظر إلى أصدقائنا كأداة ونؤمن بأنّ المقاومة تتمتع بشعور عميق وتفكير استراتيجي قوي".

وبشأن عدم لقائه وزير الخارجية يوسف رجي، أجاب لاريجاني، بأن ذلك بسبب ضيق في الوقت.

وذكر أن إسرائيل هي عدو لبنان وتعمل على تحقيق ما فشلت به من خلال الحرب، موضحا أننا لا ننوي التدخل في شؤون أي دولة بما ذلك لبنان وجاهزون لتقديم أي نوع من المساعدة للحكومة.

ووجه لاريجاني، نصيحة للبنانيين بـ"المحافظة على المقاومة"، مشيرًا إلى أننا سنعمل من أجل أي جهد في ملف إعادة الإعمار في لبنان والحكومة يجب أن تمهّد الأرضية لإيصال مثل هذه المساعدات.

كما ذكر أن حزب الله والحكومة اللبنانية يتمتعان بفهم عميق للظروف الحالية.

وكان لاريجاني، وصل صباح اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت)، حيث أعلن وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني بمختلف الظروف.