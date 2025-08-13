جولات ميدانية لمتابعة الأنشطة والأمن والسلامة بمراكز شباب الجيزة

أكدت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة مباشرة لجان المتابعة الدورية عملها على مدار الأسبوع، من خلال مديري الإدارات ومسؤولي المتابعة، حيث تم تفقد الهيئات التابعة لمراكز شباب الوراق، والبدراشين، وشمال الجيزة، والواحات البحرية.

وشملت الجولة متابعة سير العمل، وسجلات الأنشطة، وحضور وانصراف الموظفين، إضافة إلى إجراءات الأمن والسلامة داخل مراكز الشباب، من تركيب الكاميرات، وطفايات الحريق، وعزل الأسلاك الكهربائية، فضلًا عن متابعة تنفيذ خطط المراكز وأنشطتها، وانتظام التسجيل في السجلات المالية والإدارية وسجلات الأنشطة.

كما تفقدت اللجنة عوامل الأمن والسلامة الخاصة بحمامات السباحة، والتأكد من ضوابط التشغيل والصيانة الدورية، والالتزام بالكود المصري للمسطحات المائية، ومراجعة نسب الكلور، وأخذ عينات، وفحص أعداد المنقذين.

وأكدت المديرية أهمية الدور الحيوي للجان المتابعة المحلية في مراقبة أداء الهيئات المختلفة داخل نطاق محافظة الجيزة، ومدى التزامها بتنفيذ اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، بما يحقق أهدافها المنشودة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، أن دور لجان المتابعة لا يقتصر على الرقابة فحسب، بل يمتد إلى تقييم أداء الهيئات التابعة للمديرية، وتعزيز الإيجابيات وتطويرها، ومعالجة السلبيات، ورسم خارطة طريق واضحة للعمل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في إطار الجمهورية الجديدة.