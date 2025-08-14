 محافظ الإسكندرية يتابع أعمال توسعة شارع أبو قير ويوجه بسرعة التنفيذ وتطوير التشجير - بوابة الشروق
الخميس 14 أغسطس 2025 12:32 ص القاهرة
محافظ الإسكندرية يتابع أعمال توسعة شارع أبو قير ويوجه بسرعة التنفيذ وتطوير التشجير

هدى الساعاتي
نشر في: الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 11:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 11:49 م

أجرى أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية لمتابعة بدء تنفيذ مشروع توسعة طريق الحرية (أبو قير) بنطاق حي شرق، ضمن خطة تطوير المحاور الحيوية وتحسين السيولة المرورية في أكثر المناطق ازدحامًا بالمدينة.

وخلال الجولة، وجّه المحافظ بسرعة إنجاز الأعمال وفق الجدول الزمني، وضمان التنسيق الكامل بين الجهات المنفذة، مع منع أي استغلال للأرصفة المخصصة للمشاة، وتجهيزها بفتحات مناسبة لخدمة ذوي الهمم وكبار السن، بما يضمن سهولة الحركة للجميع.

وأكد خالد أن المشروع يستهدف تخفيف الاختناق المروري في منطقة تضم كتلة سكنية كبيرة، في إطار استراتيجية متكاملة للنقل الذكي المستدام، بالتنسيق مع جامعة الإسكندرية وشركة متخصصة لتحليل كثافات الحركة.

وشدد المحافظ على الحفاظ على الغطاء الأخضر والهوية البصرية، موضحًا أنه يتم نقل الأشجار بالمجموع الجذري الكامل إلى مشتل الإدارة المركزية للحدائق لإعادة زراعتها لاحقًا في مواقع بديلة.

كما أشار إلى تدعيم المشروع بزراعة أنواع من الأشجار مثل البونسيانا والجكرندا والسرو الإيطالي، والنباتات العطرية كمسك الليل، إضافة إلى الشجيرات المزهرية.

ويشمل المشروع إضافة أربع حارات مرورية جديدة ليصل إجمالي الحارات إلى ثمانٍ (أربع في كل اتجاه)، بدءًا من شارع إبراهيم الشريف وحتى شارع سوريا، على أن تستغرق المرحلة الأولى 45 يومًا بواقع ثلاثة أسابيع لكل اتجاه.


