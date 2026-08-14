إخلاء منتجع يوناني بسبب انتشار حريق غابات كبير في خالكيديكي

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اندلع حريق غابات كبير اليوم الخميس في الجزء الغربي من شبه جزيرة خالكيديكي اليونان، التي تنتشر بها الغابات شمالي اليونان، وأمرت السلطات بإجلاء السكان والمصطافين في منتجع سيفيري والقرى المحيطة به عبر رسائل نصية من خلال نظام طوارئ.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن خفر السواحل وأفرادا من المواطنين استخدموا قواربهم لإنقاذ أعداد كبيرة من السياح من المنطقة الساحلية المهددة ونقلهم إلى بر الأمان بحرا.

وقالت متحدثة باسم إدارة الإطفاء إن تسع طائرات لمكافحة الحرائق وعدة مروحيات تشارك في عمليات إخماد النيران. وأفاد شهود عيان، بأن سحبا كثيفة من الدخان كانت مرئية على بعد كيلومترات.

وتواجه عدة مناطق في البلاد خطورة اندلاع حرائق من المستوى الرابع.

وحثت السلطات السكان والسياح على اتباع تعليمات الإخلاء.

وطالبت السلطات المواطنين بتجنب الأنشطة الخارجية التي ربما تؤدي دون قصد لاندلاع حريق، مثل إشعال نيران في الحدائق واستخدام الآلات التي تولد شررا وإقامة حفلات شواء.