استطلاع يرصد انقساما بين الألمان حول إصلاحات الحكومة

كشف استطلاع للرأي انقساما بين الألمان بشأن خطط الإصلاح التي تطرحها حكومة المستشار فريدريش ميرتس، لا سيما في ملفات التقاعد والضرائب والضمان الأساسي.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إبسوس" لأبحاث السوق أن 38% من الألمان يرون هذه الإصلاحات صائبة أو صائبة إلى حد ما، بينما يرى 38% آخرون أنها خاطئة أو خاطئة إلى حد ما.

وبينما أيدت غالبية أنصار أحزاب الائتلاف الحاكم، الذي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الخطط، عارضها غالبية أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي وحزب اليسار.

وعند سؤال المشاركين عن الجهة التي ستستفيد أكثر من هذه الإصلاحات، قالت أكبر نسبة منهم (33%) "لا أحد - الإصلاحات ستضر الجميع في نهاية المطاف".

ورأى 25% أن الاقتصاد وأرباب العمل سيكونون المستفيدين الرئيسيين. بينما توقع عدد أقل بكثير من المشاركين أن يكون العمال وأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة هم المستفيدين، أو أن تستفيد جميع الأطراف بالقدر نفسه.