قطار ركاب يخرج من مساره وينقلب جنوبي انجلترا

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استجاب المسعفون وفرق الإطفاء اليوم الخميس، لبلاغات بشأن خروج قطار ركاب عن مساره في جنوب إنجلترا وانقلابه على جانبه.

وأظهرت صور تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عربتين على الأقل منقلبتين على جانبيهما، فيما كان عمال الطوارئ وآخرون يقفون فوق القطار المقلوب.

وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر على منصة إكس: "أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي أفادت بخروج قطار تابع لشركة (ساوثرن) عن مساره. إنني ممتنة لخدمات الطوارئ الموجودة في الموقع لدعم المتضررين".

وقالت هيئة الإطفاء والإنقاذ في إيست ساسكس إنها استدعيت إلى حادث وقع بالقرب من محطة قطار لويس، كما جرى تنبيه فرق الاستجابة الأولى الأخرى.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات.