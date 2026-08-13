استطلاع: تراجع تأييد الألمان للتحول في مجال الطاقة

كشف استطلاع للرأي أن غالبية الألمان لا تزال ترى أن حماية المناخ أمر صائب من حيث المبدأ، إلا أن تأييد تطبيق إجراءات ملموسة لتحقيق هذا الهدف آخذ في التراجع.

ووفقا للاستطلاع الذي أجري بتكليف من مؤسسة "برتلسمان" ومركز أبحاث علوم الأرض الألماني "جي إف زد"، تراجع التأييد للتحول في مجال الطاقة خلال السنوات الخمس الماضية من 69% إلى 60%.

وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لأبحاث الرأي، أعرب 55% من الألمان عن قلقهم من الآثار المالية الشخصية الناجمة عن إجراءات حماية المناخ المخطط لها. بل إن 79% يرون أن انتقال الأسر إلى تقنيات صديقة للمناخ غير ممكن من دون دعم حكومي. كما وصف 56% من المشاركين سياسة التحول في مجال الطاقة بأنها تميل إلى عدم الوضوح.

وفي ضوء هذه النتائج، دعت مُعدة الاستطلاع آنا مايسيك إلى اتباع سياسة مناخية توفر بدائل ميسورة التكلفة، وتتمتع بدعم موجه، وتضمن توزيع الأعباء بصورة عادلة. وحذر شريكها في إعداد الاستطلاع، يان-هنري هوتارش قائلا: "المخاوف المبررة تماما من الأضرار الاقتصادية والأعباء الشخصية تفتح الباب أمام سرديات سياسية تسعى إلى إبطاء جهود حماية المناخ الطموحة".